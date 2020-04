Parijse regio investeert versneld 300 miljoen euro voor 650 kilometer aan bredere ‘coronafietspaden’ TT

23 april 2020

17u10

Bron: Le Parisien 0 De Franse regio Ile-de-France, die Parijs en omliggende gebieden omvat, gaat versneld 300 miljoen euro investeren aan een uitgebreid netwerk van 650 kilometer afgescheiden brede fietspaden en -snelwegen. De uitrol van het project, dat al in mei moet beginnen, moet het gebruik van de fiets in en om de hoofdstad bevorderen, ook na de versoepeling van de coronamaatregelen.

Het gaat om in totaal negen fietssnelweg-trajecten in en om de hoofdstedelijke regio Parijs. De beloofde 300 miljoen, die al eerder was aangekondigd maar nu versneld is goedgekeurd, is goed voor 60 procent van de totaalkost van het project, dat ook fietsbruggen en -tunnels omvat. De gemeenten, departementen en de Franse staat dragen de rest van de kosten. Bedoeling is om al in mei de eerste voorlopige fietspaden en trajecten aan te leggen. Op die manier moet Parijs klaar zijn om meer fietsers te ontvangen terwijl de lockdown geleidelijk aan wordt versoepeld, schrijft Le Parisien, dat het ook heeft over ‘coronafietspaden’.

Net als in tal van andere steden en lokale overheden wereldwijd zal ook in Parijs de fiets een essentiële rol spelen in de versoepeling van de maatregelen. Verwacht wordt dat veel mensen nog huiverachtig zullen staan tegenover het openbaar vervoer, waar sowieso nog restricties zullen gelden om de veiligheidsafstand van 1,5 meter te kunnen garanderen. Elke werknemer opnieuw in zijn eigen auto jagen, is echter eveneens geen oplossing omdat dat voor een ongezien verkeersinfarct zou zorgen.

“Fiets moet zijn rol volop kunnen spelen”

“We hebben deze beslissing nu genomen omdat de gezondheidscrisis ons verplicht het mobiliteitssysteem te herdenken”, zegt regiovoorzitster Valérie Pécresse aan Le Parisien. "De fiets is een van de vervoersmiddelen die toelaat de nodige afstand te bewaren. Hij moet zijn rol dan ook volop kunnen spelen, in aanvulling op de andere transportmiddelen. Bedoeling is vooral een complete verlamming van het verkeer te voorkomen als iedereen massaal in zijn eigne auto zou stappen.”

Eerder deze week kondigde Milaan al aan een ambitieus plan om aan om het aantal wagens in de stad te verminderen ten voordele van de fiets en voetgangers. Bij ons kondigden onder andere Leuven, Gent en Brussel plannen aan voor meer en bredere fietspaden. In Brussel wordt bijvoorbeeld heel de Vijfhoek, de wijk binnen de Kleine Ring, minstens tijdens de coronacrisis een woonerf.

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept in een advies steden wereldwijd op volop in te zetten op de fiets, en wandelen. Beide transportmiddelen hebben het voordeel dat ze fysieke afstand waarborgen en tegelijk voorzien in de dagelijkse aanbevolen fysieke activiteit die nu op andere manieren moeilijker is geworden.



