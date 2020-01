Parijse politie jaagt betogers met traangas weg van Macrons partijhoofdkwartier HLA

02 januari 2020

17u04

Bron: Belga 0 De Parijse politie heeft donderdag traangas ingezet tegen betogers die protesteerden aan het hoofdkwartier van de partij van president Emmanuel Macron. De staking tegen zijn pensioenhervormingen gaat onverminderd voort.

Tientallen betogers moesten op de vlucht slaan voor dikke wolken traangas in de smalle straatjes aan Paris Opera. De voorzitter van Macrons partij La Republique en Marche, Stanislas Guerini, veroordeelde wat hij op Twitter omschreef als "een poging tot indringing door geradicaliseerde betogers" van het partijhoofdkwartier.

De politie was niet in staat te bevestigen wat er zich heeft afgespeeld. Wel kon ze zeggen dat er drie personen zijn opgepakt bij een niet-aangegeven betoging in de buurt.

In een nieuwjaarstoespraak had Macron gezegd dat hij verwachtte dat premier Edouard Philippe een compromis zou vinden over de pensioenhervormingen met de "vakbonden en werkgeversgroepen die dat willen". Maar de vakbonden waren niet onder de indruk van zijn toespraak, die geen specifieke toegevingen bevatte. Macron wil de vele bestaande pensioensystemen vervangen door één nationaal systeem op basis van punten. De standaardleeftijd om te genieten van een volledig pensioen wordt opgetrokken van 62 tot 64 jaar.

Meer over Emmanuel Macron

politiek