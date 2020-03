Parijse parken en tuinen sluiten de deuren, Renault legt fabrieken stil in Frankrijk

16 maart 2020

In Parijs sluiten dinsdag alle parken en publieke tuinen de deuren voor onbepaalde tijd. Dat meldt de stad maandag. Ook de Franse autobouwer Renault legt maandagavond al zijn fabrieken in Frankrijk stil wegens de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Dat is vernomen bij de vakbonden en directie.