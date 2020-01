Parijse opera geeft gratis concert en demonstreert zo tegen pensioenhervorming mvdb

18 januari 2020

21u53

Bron: ANP 1 Stakende musici en zangers van de Parijse opera hebben vandaag een gratis optreden verzorgd om te protesteren tegen de Franse pensioenhervormingen.

Ze brachten buiten de historische Opéra Garnier gedurende een half uur beroemde aria's van Verdi en Bizet ten gehore en sloten het concert af met de Marseillaise.

Ze werden toegejuicht door collega's, onder wie de ballerina's die vorige maand op dezelfde plek en om dezelfde reden scènes uit het Zwanenmeer dansten. Aangenaam verraste passanten waardeerden het openluchtconcert op een zonnige winterdag in de hoofdstad evenzeer.

In het beroemde Parijse operagebouw worden al een maand lang voorstellingen afgelast. Artiesten hebben het werk neergelegd omdat ze hun eeuwenoude pensioenregelingen willen behouden. Dansers mogen sinds 1698 op hun 42e stoppen, zangers op hun 57e en orkestleden op hun 60e. "We zijn zo ongelukkig geen shows te kunnen geven dat we op deze manier optreden. Op straat, om het publiek te laten zien dat we niet op vakantie zijn", zei een tubaspeler.