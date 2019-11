Parijse Noordstation korte tijd ontruimd na vondst van granaat in bagage ADN

29 november 2019

23u26

Bron: Belga 0 In Parijs is het treinstation Gare du Nord vanavond korte tijd gedeeltelijk geëvacueerd nadat in de bagage van een reiziger een granaat was aangetroffen. Dat is uit gelijkluidende bronnen vernomen.

De man werd eerder onderworpen aan een willekeurige controle in het Parijse station en bleek in het bezit te zijn van een granaat. Hij overhandigde het tuig, dat onschadelijk was, aan de agenten, zo meldt de politie.

Volgens een bron nabij het onderzoek was de reiziger een soldaat. Hij werd opgepakt. Als gevolg van de vondst werd het station rond 19.30 uur uit voorzorg gedeeltelijk ontruimd.



Het Parijse Gare du Nord verwelkomt elke dag ongeveer 700.000 reizigers en bedient onder meer treinen van en naar België, Nederland en Groot-Brittanië. Het incident, dat een tijdelijke onderbreking van het treinverkeer veroorzaakte, was rond 20.10 uur van de baan.