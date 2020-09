Parijse mesaanvaller (25) wilde kantoren Charlie Hebdo in brand steken Aanvaller geeft toe 25 te zijn en niet 18 HAA

29 september 2020

15u09

Bron: AFP 3 De hoofdverdachte van de steekpartij vrijdag in Parijs heeft toegegeven dat hij de kantoren van het satirische weekblad Charlie Hebdo in brand wilde steken. Dat maakte het Franse gerecht bekend tijdens een persconferentie. De man had flessen met brandbare vloeistof bij zich. Hij heeft intussen ook toegegeven dat hij 25 jaar is, en niet 18 zoals hij eerder verklaarde.

Bij de mesaanval, vlakbij de oude kantoren van Charlie Hebdo, raakten vrijdagnamiddag twee medewerkers van het mediabedrijf Premières Lignes Télévision zwaargewond. Ze overleefden de aanval wel. De man heeft de feiten bekend.

De verdachte van de steekpartij zou de herpublicatie van de cartoons van de profeet Mohammed hebben genoemd als aanleiding. Naast de hoofdverdachte, een 25-jarige Pakistaan, werden acht andere mensen opgepakt, onder wie ook de jongere broer van de man.



Volgens Le Parisien wilde de twintiger journalisten van Charlie Hebdo aanvallen. Hij dacht dat het magazine daar nog gevestigd was, bevestigen gerechtelijke bronnen aan AFP.

Charlie Hebdo was in januari 2015 het doelwit van een radicaalislamitische aanslag. Twaalf mensen lieten het leven. De twee daders werden later gedood door de politie.

Drie weken geleden begon het proces tegen hun vermeende handlangers. Het tijdschrift publiceerde toen opnieuw de omstreden cartoons van de profeet Mohammed. Dat leidde ook nu weer tot protesten in islamitische landen, waaronder Pakistan.

