Parijse jongen (12) wegens kapsel bont en blauw geslagen door medewerkers koranschool

09 maart 2018

23u00

Bron: Le Parisien - RTL 3 Een directeur van een koranschool in de noordelijke Parijse voorstad Sarcelles is donderdag veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden wegens het mishandelen van een jongen (12). Djibril, een jongen van Malinese afkomst, kwam in april met zijn nieuwe kapsel waarin blonde tinten waren verwerkt, naar de moskee afgezakt waar hij na school lessen Arabisch volgde. Leraar Boubou F. (35) vindt het kapsel in strijd met de koran, haalt een tondeuse boven en scheert grote delen van het kapsel weg.

Djibril wordt voor andere leerlingen te kijk gezet. Zij lachen hem uit. De jongen laat het er niet bij. Later op de avond gooit hij enkele eieren tegen de voordeur van de woning van Boubou F. Die belt daarop Djibrils stiefvader en vraagt hem of hij enkele corrigerende tikken mag uitdelen. De stiefvader (51) stemt in op voorwaarde dat er "geen zichtbare verwondingen worden aangebracht".

's Anderendaags moet Djibril de besmeurde voordeur van Boubou F. reinigen. Wanneer hij daarmee klaar is, gaat hij het kuismateriaal opbergen in een kamer waarin hij wordt opgewacht door een vijftiental mannen. Het grote merendeel verlaat de kamer, maar Boubou F., diens jongere broer (20), en twee mannen (24 en 29) blijven achter. Zij sluiten de kamer af en slaan en boksen Djibril gedurende twee uur bont en blauw. Hij wordt bebloed, met een gezwollen gezicht thuis afgezet. De advocaat van Djibril voerde aan dat zijn jonge cliënt bij de 'strafexpeditie' zelf even het bewustzijn verloor.

Volgens de advocaat van Boubou F. gingen de "correctionele tikken verder dan hij had beoogd." Zijn cliënt vond de blonde lokken in het kapsel een eerste stap naar delinquentie.

De stiefvader van Djibril is nog voor de start van het proces naar Mali gevlucht. Hij werd bij verstek tot een zes maanden celstraf veroordeeld. De medewekers van de koranschool (24 en 29) zijn als animator in dienst bij de gemeente. Zij kregen celstraffen van zes en acht maanden en zijn door het gemeentebestuur tijdelijk geschorst. Een van hen trachtte na de feiten de moeder van Djibril om te kopen om te verhinderen dat ze klacht zou indienen. De beklaagden moeten Djibril een schadevergoeding van 5.000 euro betalen.

Het moskeebestuur zegt in een reactie nooit op de hoogte te zijn geweest van de feiten. Zij beraden zich over eventuele stappen tegen de betrokken medewerkers.

