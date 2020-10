Exclusief voor abonnees

Parijse cafés twee weken dicht: “Het was vrijheid, blijheid in de stad. Daar betalen we nu de prijs voor”

Opnieuw een beetje lockdown in de Franse hoofdstad

Sven Spoormakers

05 oktober 2020

17u51

Parijs gaat — een beetje — op slot: vanaf dinsdag moeten alle cafés in de stad en in drie departementen rond het centrum dicht. Het aantal besmettingen in de Franse hoofdstad stijgt immers razendsnel, waardoor ook de bezetting van de afdelingen intensieve zorg nijpend wordt. “Het was nogal vrijheid, blijheid in de stad. Daar betalen we nu de prijs voor.”