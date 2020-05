Exclusief voor abonnees Parijs zonder toeristen is nog niet helemaal Parijs Daan Kool

12 mei 2020

10u46

Bron: Volkskrant.nl 0 Net als heel Frankrijk gaat Parijs behoedzaam van het slot. De Parijzenaars staan te trappelen. “We moeten weer een beetje normaal gaan doen met z’n allen”, zegt een Française op bezoek in de Franse hoofdstad.

Het is alsof de gemeente Parijs van tevoren de weergoden heeft ingelicht. Tijdens de 55 dagen die de Parijzenaars in hun appartementen zaten opgesloten, was het op een kleine onderbreking na aangenaam zacht en zonnig. Maar nu na bijna twee maanden confinement eindelijk het déconfinement is aangebroken en de Fransen weer vrijelijk mogen flaneren, is het winterjassenweer.

De Franse autoriteiten zullen niet rouwig zijn geweest om de snijdende ijswind op de dag die le Jour J was gedoopt, D-Day. Want Frankrijk mag dan van het slot zijn gehaald, voorzichtigheid is het credo. Thuiswerken is nog steeds de norm. Alleen wie een dringende reden heeft, mag verder dan 100 kilometer reizen. Wanneer restaurants en cafés mogen openen weet niemand, om over musea, bioscopen en stranden maar te zwijgen.

De regering heeft naar verluidt tot het allerlaatste moment met de gedachte gespeeld de lockdown te verlengen in Île-de-France, de regio Parijs, waar het aantal besmettingen hoger ligt. Maar de 12 miljoen inwoners van Groot Parijs nog langer huisarrest geven, bleek een brug te ver, alleen al gezien de enorme economische gevolgen die dat zou hebben.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen