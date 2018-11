Parijs zet zich schrap voor komst van duizenden ‘gele hesjes’ SVM

24 november 2018

09u46

Bron: Belga 5 Parijs maakt zich met verhoogde veiligheidsmaatregelen op voor een nieuwe fase in het protest van de ‘gele hesjes’ tegen de hoge brandstofprijzen. Er worden duizenden manifestanten verwacht. Maar ook de politie zal met bijna 5.000 mensen aanwezig zijn om te voorkomen dat het tot rellen komt.

De ‘gele hesjes’ hebben de voorbije week in het hele land acties uitgevoerd en wegen geblokkeerd. Op sociaalnetwerksites wordt nu een nieuwe fase in het protest - ‘acte 2' - aangekondigd. Meer dan 35.000 mensen hebben op Facebook aangekondigd in Parijs te willen deelnemen aan een protestmars.

In het centrum van de hoofdstad werden op verschillende plaatsen veiligheidszones ingesteld waar geen protesten worden toegestaan, zegt politiechef Michel Delpuech. Onder meer in de omgeving van het Elysée worden geen demonstraties toegelaten. Daardoor zijn ook de Place de la Concorde en de Champs Elysées verboden gebied. Op Facebook hadden heel wat manifestanten aangegeven dat ze net daar wilden betogen.

Nauwelijks gecoördineerd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken had de Champ-de-Mars, het grote park aan de Eiffeltoren, als een ‘veilige plaats’ voor de protestactie aangeduid. De overheid wil de acties enkel daar laten plaatsvinden, maar het is niet uitgesloten dat het nauwelijks gecoördineerde protest ook op andere plaatsen zal opduiken.

De acties van de gele hesjes hebben de voorbije week al aan twee mensen het leven gekost. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten er ook al 136 agenten en meer dan 600 burgers gewond.