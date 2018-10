Parijs wil straat of plaats naar Jacques Brel noemen jv

09 oktober 2018

16u54

Bron: afp 4 Parijs wil een straat of een plaats in de Franse hoofdstad noemen naar Jacques Brel, ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van het overlijden van de beroemde Belgische zanger.

"We hebben aan de arrondissementsburgemeesters gevraagd na te denken over zijn band met Parijs en ons voorstellen te doen", zei Christophe Girard, de adjunct van burgemeester van Parijs die bevoegd is voor cultuur.

Jacques Brel "vierde de oevers van de Seine", die stroomt in tien van de twintig Parijse arrondissementen, "woonde in de buurt van het park Montsouris" en "ging vaak naar Montmartre".

Uiteindelijk zal het bestuur van de stad de beslissing nemen om een plaats of een straat naar Brel te noemen. Er is zelfs sprake van om het Gare du Nord - van waar de trein vertrok naar zijn geboorteland - om te dopen naar de naam van de beroemde Belgische chansonnier.