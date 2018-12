Parijs viert Nieuwjaar op Champs-Elysées ondanks aangekondigde acties van gele hesjes ttr

27 december 2018

12u33

Bron: belga 0 H et stadsbestuur van Parijs heeft beslist de festiviteiten op de Champs-Elysées ter gelegenheid van de overgang van het oude naar het nieuwe jaar te laten doorgaan, ook al worden nieuwe acties van ‘gele hesjes’ verwacht.

De beroemde avenue is traditioneel de plek waar Nieuwjaar gevierd wordt in Parijs, maar het is ook een van de plaatsen waar de ‘gele hesjes’ regelmatig betogen tegen het fiscale en sociale beleid van de Franse regering. Onder meer op 1 december, de derde zaterdag dat de ‘gilets jaunes’ actie voerden, ontstond geweld waarbij de Arc de Triomphe beschadigd werd en het tot guerrillataferelen in chique wijken in de buurt kwam.

De stad Parijs, met de socialiste Anne Hidalgo aan het roer, heeft een klank- en lichtspel en vuurwerk gepland.

Op de Champs-Elysées wordt op oudejaar een nieuwe bijeenkomst van gele hesjes verwacht om "de strijd op vreedzame en feestelijke wijze voort te zetten", meldt een Facebookgroep van ‘gilets jaunes’ die verscheidene duizenden mensen groepeert.

In de nacht van het oude naar het nieuwe jaar breekt in Frankrijk telkens weer sporadisch geweld uit op verschillende plaatsen, waarbij ook auto's in brand worden gestoken.

