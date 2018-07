Parijs verbiedt roken in parken Wilko Voordouw

Bron: AD 613 Nog voor het einde van het jaar wordt roken in de parken in Parijs verboden. De gemeenteraad in de Franse hoofdstad gaat de komende maanden in vier parken experimenteren met zo'n verbod. "De parken moeten met recht de groene longen van de stad worden."

Stel je voor, het totale clichébeeld van de Parijzenaar. Die gaat met een stokbrood onder de arm, een gauloise of gitane in de mond, zijn krantje lezen in pakweg Parc Monceau of in de Tuilerieën. Even genieten van de voorjaarszon. Dat beeld behoort eind dit jaar of begin 2019 tot het verleden, als het aan een meerderheid in de Parijse gemeenteraad ligt. De stad gaat daarmee Straatsburg achterna. Daar is roken in de parken sinds 1 juli verboden.

"We moeten er naartoe dat de parken in de stad echte groene longen zijn en dat mensen er de schoonst mogelijke lucht kunnen ademen. Dat betekent dat roken verboden moet worden. Bovendien is zo'n verbod een logische stap in de strijd tegen rookverslaving en een gebaar naar de mensen die niet roken. Want zij ademen die stank ook in", zegt Laurence Goldgrab, voorzitter van de grootste fractie in de Parijse gemeenteraad. De maatregel wordt eerst in vier parken toegepast tijdens de zomer. Die worden de komende dagen uitgekozen.

350.000kg peuken

Jaarlijks wordt in Parijs - waar 2 miljoen mensen wonen - door de gemeentelijke straat- en parkvegers 350 ton (350.000 kilo!) aan peuken bij elkaar geveegd. Vorig jaar werden in de stad 21.000 boetes van 68 euro uitgeschreven aan mensen die hun sigaretten op straat of in een park hebben gegooid. Want dat is al enkele jaren verboden. Zoals het ook al sinds 2015 verboden is om te roken in de nabijheid van kinderspeelgebieden.