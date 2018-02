Parijs telt meer dan 5.000 daklozen TT

21 februari 2018

18u20

Bron: Belga 5 In Parijs leven meer dan 5.100 daklozen. Dat blijkt uit een officiële telling in opdracht van het stadhuis, die vandaag werd voorgesteld. Vijwilligers waren vorige week tijdens een nachtelijk initiatief de straten van de Franse hoofdstad opgetrokken en hadden mensen zonder een dak boven hun hoofd geteld.

In de nu gepubliceerde cijfers staan bijna 3.000 mensen, die de nacht in kwestie in open lucht en in stations werden aangetroffen. Dat deelde de plaatsvervangende burgemeester van Parijs, Bruno Julliard, op Twitter mee. Daarbij komen nog eens meer dan 2.000 andere daklozen, die in de marge van de winterprogramma's van de stad een provisoir onderkomen kregen, in bijvoorbeeld turnzalen.

In de grote omgeving van Parijs verblijven wellicht nog een pak meer daklozen. De cijfers zijn gebaseerd op het eigenlijke stadsgebied van de Franse hoofdstad, de buitenwijken zijn niet inbegrepen. Bovendien werd niet gezocht naar daklozen langs de snelwegen door de stad of op bouwwerven, schreef Le Monde.

Le 15 février, 2952 sans-abris ont été rencontrés dans les rues de #Paris lors de la #NuitdelaSolidarité. Il faut y ajouter les 672 personnes hébergées ds le cadre du plan Grand froid... et les 1500 hébergées avec le plan hiver. Un diagnostic partagé pour agir, ensemble. pic.twitter.com/rkTDoDESBZ Bruno Julliard(@ BrunoJulliard) link