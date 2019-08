Parijs start met wegwerken van loodverontreiniging: omgeving van Notre-Dame (minstens) 10 dagen ontoegankelijk AW

13 augustus 2019

11u54

Bron: Le Figaro, rtbf 0 Bijna vier maanden nadat een verwoestende brand de Notre-Dame van Parijs verzwolg, zijn de werkzaamheden om de loodverontreiniging aan te pakken van start gegaan. Want niet alleen de middeleeuwse kathedraal werd verwoest, de omgeving werd door de brand flink vervuild.

Onder andere de spitstoren van de Notre-Dame die tijdens de brand volledig in rook opging, bestond voor een groot deel uit lood. In totaal zou 400 ton van de stof gesmolten, verbrand en later neergedaald zijn. Uit vrees voor een loodbesmetting wordt de directe omgeving nu grondig gereinigd.



Concreet betekent dat dat de straten alsook het straatmeubilair met een hogedrukreiniger onder handen worden genomen. De vloeistof die daarbij gebruikt wordt, bestaat onder andere uit een detergent, een oppervlakte-actieve stof die makkelijk schuimt en later terug opgezogen wordt.



En men gaat nog een stapje verder: er wordt ook een laag gel aangebracht die ongeveer drie dagen moet drogen. Als alles goed gaat, wordt die laag gel vervolgens verwijderd samen met een flinke laag fijnstofdeeltjes lood. Dat werkje zal minstens vijf dagen duren. In totaal zullen de werkzaamheden op Île de la cité bijna twee maanden in beslag nemen.

No-Zone

Gisteren zijn de eerste barrières opgesteld die moeten verhinderen dat toeristen en/of omwonenden in de buurt van de Notre-Dame komen, althans daar waar men aan het kuisen is. In een eerste fase – die duurt tot 23 augustus - geldt een toegangsverbod voor voorbijgangers en verkeer voor Rue de la Cité, de straat die grenst aan de Notre-Dame. Ook het Place du Parvis-Notre-Dame, het plein rondom de kathedraal, werd afgesloten met dranghekken.

De tweede fase gaat van start na 23 augustus. Tenslotte volgt er nog een derde en laatste fase die in september zou moeten starten. Hoe men die fases exact zal uitrollen en welke perimeter dan zal gelden, is voorlopig onbekend.

Uitgestelde reinigingswerken

Hoe het komt dat het bijna vier maanden duurde voordat de reinigingswerken van start gaan? In de eerste plaats had men weinig oog voor een eventuele loodvergiftiging. Eind april werd pas het advies gegeven aan de directe omwonenden van de Notre-Dame om hun huizen grondig te reinigen. Nog wat later werd zwangere vrouwen en kinderen aangeraden om hun bloed te laten testen, vanwege de kans op een loodvergiftiging. Tenslotte werden in juli de scholen in de buurt van de kathedraal gereinigd, maar die reinigingsactie bleek later onvoldoende waardoor alles nu, vier maanden later, moet worden overgedaan.

Notre-Dame in lichterlaaie

Op 15 april 2019 omstreeks 19 uur gebeurde het ondenkbare en stond de Parijse kathedraal Notre-Dame in lichterlaaie. Terwijl om 18.20 uur het eerste brandalarm afging, was er op slechts veertig minuten tijd een indrukwekkende vuurhaard ontstaan. Achteraf bleek dat de brand was ontstaan waar er renovatiewerken bezig waren. Vanuit de zolder had de brand zich verspreid naar het middenschip en al snel stond het volledige dak in brand.