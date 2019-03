Gesponsorde inhoud Parijs, Singapore en Hongkong zijn duurste steden ter wereld kv

Singapore voerde vorig jaar al het lijstje aan van de duurste steden ter wereld. Dit jaar prijkt de Aziatische stad alweer op de eerste plaats, maar deze keer deelt ze die met nog twee andere metropolen: Parijs en Hongkong. Dat blijkt uit de resultaten van een jaarlijkse studie van de Economist Intelligence Unit. Het is de eerste keer in 30 jaar dat drie steden samen de eerste plaats bekleden.

Elk jaar vergelijkt de Economist Intelligence Unit voor hun Worldwide Cost of Living-rapport 133 wereldsteden op 160 criteria, zoals de prijs van eten en drinken, energiefacturen, huurprijzen en transport.

Dit jaar vond er een kleine herschikking van de top plaats: Singapore behoudt voor het vijfde jaar op rij de eerste plaats. Parijs, dat vorig jaar op twee stond, schuift een plaatsje hoger. Beide steden in de koppositie krijgen dit jaar het gezelschap van Hongkong (vorig jaar op de vierde plaats).



In Parijs wonen twee van de rijkste mensen van Europa: de Franse zakenman Bernard Arnault, die aan het hoofd staat van het luxeconglomeraat Louis Vuitton Moët Hennessy, en François Pinault, de eigenaar van veilinghuis Christie’s. Bovendien is de Franse hoofdstad ook een mekka voor liefhebbers van verfijnde keuken en luxehotels.

Hongkong heeft dan weer de grootste concentratie van superrijken. In de stad wonen naar schatting 93 miljardairs. De Zuid-Chinese stad is een van de duurste steden om te wonen met een huizenmarkt die bekend staat om haar ‘nano-appartementen’ (kleine appartementjes tot 18,50 vierkante meter groot) en grote herenhuizen.

Een van de factoren die de leefkosten in Singapore dan weer de hoogte in jaagt, is het bezitten en onderhouden van een auto. De stad voert de rangschikking van de duurste steden al aan sinds 2014, toen het de koppositie overnam van de Japanse hoofdstad Tokio.

Een overzicht van de tien duurste steden ter wereld. In de top tien worden ook de vijfde, zevende en tiende plaats gedeeld:

1. Singapore, Parijs en Hongkong

4. Zurich

5. Genève en Osaka

7. Seoel, Kopenhagen en New York

10. Tel Aviv & Los Angeles

De goedkoopste stad ter wereld is momenteel de Venezolaanse hoofdstad Caracas. De Syrische hoofdstad Damascus en de Oezbeekse hoofdstad Tashkent vervolledigen de top drie.