Parijs, Londen en Berlijn roepen Iran op nucleaire deal weer volledig te respecteren HAA

12 januari 2020

19u26

Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland hebben Iran opgeroepen om de verplichtingen van het internationale nucleaire akkoord van 2015 weer volledig na te komen. De Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Boris Johnson en de Duitse kanselier Angela Merkel deden dat in een gemeenschappelijke verklaring.

In de nucleaire deal uit 2015 wordt onder meer een limiet op de verrijking van uranium en op het aantal centrifuges opgelegd. Bedoeling van het akkoord, afgesloten tussen Iran en de zes wereldmachten (VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland), was de nucleaire ambities van het land aan banden te leggen, in ruil voor de opheffing van economische sancties.

Soleimani

In 2018 besliste de Amerikaanse president Donald Trump om zich eenzijdig terug te trekken uit de overeenkomst. De overgebleven partners blijven de deal wel verdedigen, alhoewel Iran steeds meer verbintenissen naast zich neerlegt. Zo wordt uranium er al sinds november tot meer dan de toegestane 3,67 procent verrijkt.



Na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani bij de Amerikaanse droneaanval begin deze maand in Irak, liet de Iraanse staatstelevisie weten dat Iran zich niet langer zal houden aan de bepalingen van de nucleaire deal uit 2015.

Sleutelrol

Macron, Johnson en Merkel uiten nu in een gezamenlijke verklaring hun bezorgdheid. "Wij hebben onze diepe bezorgdheid uitgedrukt over de maatregelen die Iran sinds juli 2019 getroffen heeft in tegenspraak met zijn verplichtingen. Die maatregelen moeten teruggedraaid worden", klinkt het. Volgens Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland heeft het akkoord een sleutelrol bij de niet-verspreiding van nucleaire wapens.