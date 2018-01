Parijs herdenkt slachtoffers aanslag Charlie Hebdo AJA

13u26

Bron: Belga 0 AP Drie jaar na de islamistische aanslagengolf in Parijs hebben de Franse president Emmanuel Macron en de Parijse burgemeester Anne Hidalgo de zeventien slachtoffers herdacht van de aanslag op Charlie Hebdo en die op een joodse supermarkt. Het werd, op vraag van de families van de slachtoffers, een sobere herdenking.

Een eerste eerbetoon vond zondag in de late voormiddag plaats aan het vroegere redactiegebouw van het satirische magazine Charlie Hebdo, waar de broers Saïd en Chérif Kouachi op 7 januari 2015 elf mensen doodschoten onder wie vijf tekenaars.

Macron en Hidalgo legden na de voorlezing van de namen van de slachtoffers aan het gebouw een bloemenkrans neer. Vervolgens werd een minuut stilte gehouden, waarna de Marseillaise werd gespeeld. Macron nam ook ruim de tijd voor een gesprek met de families van de slachtoffers.

AP Frans President Emmanuel Macron en de burgemeester van Parijs Anne Hidalgo nabij het vroegere redactiegebouw van Charlie Hebdo.

Enkele meters verder werd eenzelfde eerbetoon gehouden, op de plaats waar de broers in hun vlucht een politieagent neerschoten. Van daaruit trok Macron naar de joodse supermarkt Hyper Casher, aan de rand van Parijs, waar een andere terrorist, Amedy Coulibaly, op 9 januari vier gijzelaars doodde.

AFP Frans President Emmanuel Macron en de burgemeester van Parijs Anne Hidalgo trokken ook richting de joodse supermarkt Hyper Casher.

Golf aan terreuraanslagen

Maandag zal minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb Macron vertegenwoordigen tijdens een hommage aan een jonge politieagente die op 8 januari in Montrouge door Coulibaly werd gedood na een oproep voor een banaal verkeersongeval.

Uit protest tegen het terreurgeweld kwamen op 11 januari in heel Frankrijk miljoenen mensen op straat. De slogan "Je suis Charlie" raakte daarbij tot ver voorbij de Franse landsgrenzen bekend.

De aanval op Charlie Hebdo was tegelijk ook het begin van een nooit geziene golf van terreuraanslagen in Frankrijk, waarbij in totaal 240 mensen het leven lieten.