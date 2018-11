Parijs herdenkt dodelijke aanslagen van drie jaar geleden AW Gunter Van Stappen

13 november 2018

10u58

Bron: VTM Nieuws 0 Exact drie jaar geleden werd Parijs getroffen door een reeks van gruwelijke aanslagen. In totaal stierven er 130 mensen aan het Stade de France, in enkele horecazaken en in de concertzaal Bataclan. Er vielen ook 400 gewonden. Vandaag worden alle slachtoffers herdacht.

Dit gebeurde er

Stade de France

80.000 toeschouwers wonen in het Stade de France de vriendschappelijke wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland bij, wanneer een eerste team van drie terroristen aan een dodelijke raid begint. Zeker één van hen heeft een ticket voor de wedstrijd, maar wordt betrapt door de security. Even later blaast hij zichzelf op.

In de daaropvolgende periode doen zijn twee kompanen hetzelfde. De tol in en om het stadion valt echter mee. Naast de zelfmoordterroristen laat één voorbijganger het leven. Er vallen ook minstens 50 gewonden.

Bataclan

Kort na de eerste zelfmoordaanslag aan het Stade de France, vallen drie andere zelfmoordterroristen concertzaal Bataclan binnen, aan boulevard Voltaire. Daar wonen op dat moment 1.500 toeschouwers een concert van de rockband ‘Eagles of Death Metal’ bij. De drie zwaarbewapende terroristen openen meteen het vuur en schieten minutenlang in executiestijl mensen dood.

Honderden mensen worden gegijzeld en verstoppen zich onder de lichamen van slachtoffers. Anderen proberen te ontsnappen via het dak of via een zij-ingang.

Drie uur na het begin van de aanslag in Bataclan, maken de speciale eenheden van de Franse politie een einde aan de gijzeling in Bataclan. Twee van de drie terroristen blazen zichzelf op, de derde wordt gedood door de politie. De trieste balans in Bataclan: 89 doden en nog eens een veelvoud aan gewonden.

Raid in centrum

Tegelijk met de aanslagen aan het Stade de France en concertzaal Bataclan, maakt een derde commando van twee terroristen nog tientallen doden in het centrum van Parijs. In de restaurants Le Carillon en Le Petit Cambodge vallen 15 doden. In Café Bonne Bière brengt een schutter vijf mensen om het leven. De moordpartij gaat verder naar de rue de Charonne, waar een terrorist het vuur opent op terrasgasten van La Belle Equipe. In het restaurant Comptoir Voltaire blaast de terrorist zichzelf op. Hij is de enige die daarbij omkomt. In totaal doden de terroristen 39 mensen bij de raid.