Parijs gaat tijdelijke kathedraal in hout bouwen, Gents bedrijf aast op renovatie-opdracht

18 april 2019

10u21

Bron: Belga 3 Notre-Dame Het Gentse bouwbedrijf Denys hoopt te kunnen helpen bij de renovatie van de deels afgebrande Notre-Dame in Parijs. Werknemers van Denys zullen een dossier voorbereiden, meldt De Tijd. Tot de wederopbouw is afgerond, komt er een tijdelijke houten kathedraal op het plein voor de Notre-Dame, laat een Parijse geestelijke weten.

Het middeleeuwse monument, dat ook wel het hart van de rooms-katholieke kerk in Frankrijk wordt genoemd, raakte maandag voor een groot deel verwoest door een felle brand. Uit de hele wereld zijn al toezeggingen gedaan om met geld of met expertise te helpen bij de wederopbouw.



Bouwbedrijf Denys in Gent hoopt een graantje te kunnen meepikken van de renovatie. Volgens De Tijd laat CEO Johan Van Wassenhove zijn werknemers een dossier voorbereiden.

Beeldhouwrobots

Denys kan een indrukwekkende lijst renovatieopdrachten van historisch erfgoed in de Benelux voorleggen, klinkt het. Nu dient zich een kans aan om ook op de Franse renovatiemarkt actief te worden. Denys mikt op enkele niches in de heropbouw van de Notre-Dame. Zo heeft de Gentse groep eigen beeldhouwrobots waarmee ze stenen en beelden op maat kan maken.



Omdat de grote Franse aannemers momenteel hun handen vol hebben met omvangrijke projecten, verwacht Van Wassenhove dat de Fransen hulp uit het buitenland moeten inschakelen.

Ook staalreus ArcelorMittal wil helpen met de heropbouw. Het grootste staalbedrijf ter wereld heeft naar eigen zeggen staal aangeboden voor de restauratie van de kathedraal.

Tijdelijke kathedraal in hout

De Franse president Emmanuel Macron hoopt de Notre-Dame in circa vijf jaar in oude glorie te herstellen. Tot de wederopbouw is afgerond, komt er een tijdelijke houten kathedraal op het voorplein van de Notre-Dame. Dat heeft Patrick Chauvet, rector-aartspriester van de Notre-Dame, meegedeeld.

“We kunnen niet zeggen: ‘de kathedraal is gedurende vijf jaar dicht’”, zo verklaarde Chauvet aan CNews. “Ik heb dus gezegd: ‘Kunnen we op het voorplein geen vergankelijke kathedraal bouwen?’”

De tijdelijke constructie moet een “welkomstplaats” zijn “waar priesters zullen zijn om mee te praten”. De plaats zal ook dienen om nieuwsgierigen en toeristen te ontvangen. De bedoeling is om het houten gebouw vijf jaar te laten staan.

Volgens de rector-aartspriester kan de tijdelijke constructie er komen “van zodra we weer toegang hebben” tot het voorplein. Momenteel is dat plein nog afgesloten. Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, steunt het project, aldus nog Chauvet.

Deze beelden tonen hoe groot de schade aan de Notre-Dame is: