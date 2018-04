Parijs brengt Airbnb voor de rechter omdat wet niet wordt nageleefd KVE

12 april 2018

08u24

Bron: Belga 0 De stad Parijs gaat de deelplatformen Airbnb en Windu, die kamers of appartementen te huur aanbieden aan toeristen, voor de rechter dagen. Volgens het stadsbestuur leven ze de wet niet na.

Sinds 1 december vorig jaar moet in de Franse hoofdstad iedereen die aan toeristen verhuurt, zich laten registreren. Dit registratienummer moet gelinkt worden aan het zoekertje, zodat de autoriteiten kunnen controleren of de maximumtermijn van 120 dagen per jaar niet wordt overschreden. Maar op de websites van Airbnb en Windu staan volgens het stadsbestuur nog altijd niet-geregistreerde logies, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Booking.com.

Volgens Ian Brossat, adjunct van de burgemeester van Parijs, gaat het voor Airbnb om niet minder dan 84 procent van alle zoekertjes. Het platform biedt zo'n 50.000 logies in Parijs aan.

Het stadsbestuur houdt de deelplatformen zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van niet-geregistreerde kamers of appartementen. Het eist een boete van 1.000 per dag dat dat niet gebeurt, en zelfs 5.000 euro boete per dag voor nieuwe zoekertjes zonder registratienummer. In het eerste kwartaal van dit jaar werd al voor 490.000 euro boetes uitgeschreven. Op 12 juni wordt de rechtszaak tegen Airbnb en Windu ingeleid.

Parijs is de belangrijkste bestemming ter wereld voor Airbnb, maar de stad wil net als andere toeristische bestemmingen vermijden dat er een overaanbod komt. Dat leidt immers tot onbetaalbare huurprijzen, buurten waar nog amper bewoners leven en oneerlijke concurrentie voor de hotelsector.