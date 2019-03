Paraglider vliegt over rokende vulkaan Fuego Redactie

26 maart 2019

11u56

Bron: KameraOne 0

De 36-jarige Spanjaard Horacio Llorens Fernandez zoekt graag het avontuur op. Vorige week vrijdag is de paraglider over de actieve en gevaarlijke vulkaan Fuego, in Guatemala, gevlogen. Fernandez is niet over de krater zelf gevlogen, omdat de vulkaan nog steeds aswolken uitspuwt, maar hij komt wel heel dichtbij. De Fuego is vorig jaar nog uitgebarsten, met meer dan honderd doden en vermisten tot gevolg. Fernandez is vertrokken vanaf de vulkaan Acatenango, dat is de rustigere buur van de Fuego. De laatste uitbarsting van de Acatenango dateert van 1972.

Bekijk ook: