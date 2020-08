Paraglider komt in Oostenrijk in onweer terecht en wordt 1,5 kilometer de lucht ingezogen, om wat later in tweede onweerswolk te belanden ADN

16 augustus 2020

13u17

Bron: Belga, PNP 8 Een Duitse paraglider heeft boven het Traunmeer in Oostenrijk een wel zéér turbulente vlucht achter de rug. De man kwam liefst twee keer in onweer terecht, waardoor hij als een lappenpop werd opgezogen en weggeblazen. Gelukkig kwam hij er na veertig bange minuten enkel met de schrik vanaf.

De 51-jarige man was zaterdagnamiddag vertrokken voor een vlucht vanaf de 1.004 meter hoge Grünberg. Toen hij na ongeveer een kwartier paragliden plots een onweer zag naderen, probeerde hij te landen. Zonder succes, de Duitser kwam recht in de onweersbui terecht.

Daarop werd hij door de sterke opwaartse luchtstroom maar liefst 1.300 tot 1.500 meter de lucht in getrokken. Verschillende mensen hadden het incident zien gebeuren en sloegen alarm, meldt de Oostenrijkse politie. De man dreef vervolgens af naar het zuiden, richting de top van de berg Traunstein. Volgens de politie klapte de parachute drie tot vier keer in elkaar, om vervolgens weer open te gaan. De piloot slaagde erin weg te sturen van de berg en over het Traunmeer te vliegen.

Maar toen kwam de vijftiger in een tweede onweerswolk terecht, waardoor hij ongecontroleerd acht kilometer naar het westen werd geblazen, naar Neukirchen bei Altmünster. Deze keer slaagde hij er wonderwel in om niet de wolken ingezogen te worden. Hij kon uiteindelijk landen in Altmünster, aan de andere kant van het Traunmeer. "De man overleefde de veertig zeer turbulente minuten zonder enige verwondingen te hebben opgelopen", aldus de politie.



