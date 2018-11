Parachutist trekt veiligheidsharnas uit en stapt tijdens duosprong uit het leven mvdb

29 november 2018

00u19

Bron: AP 0 Een instructeur-parachutist heeft tijdens een duosprong doelbewust zijn veiligheidsharnas uitgetrokken en is zo zijn dood tegemoet gesprogen. Dat heeft de politie in de noordoostelijke Amerikaanse staat Maine maandag bekendgemaakt. De student waarmee de instructreur de sprong uitvoerde, kon veilig landen.

Brett Bickford (41) kwam op 27 september om het leven. De student wiens identiteit niet werd bekendgemaakt, waarschuwde na zijn landing meteen de politie. Het lichaam van Bickford werd ‘s anderendaags aangetroffen op zo’n 200 meter ten zuidwesten van de start- en landingsbaan van het vliegveld van het stadje Lebanon (Maine).



Het politie-onderzoek is na twee maanden ten einde. Het incident is een zelfdoding, luidt de conclusie. Volgens de plaatselijke krant Portland Press Herald verhoorden speurders heel wat collega skydive-instructeurs. Het veiligheidsharnas tijdens de sprong per ongeluk losmaken is uitgesloten, het moet doelbewust gebeurd zijn, brachten zij allen naar voren. De Portland Press Herald vernam eveneens dat Bickford geen afscheidsbrief achterliet. Hij was tien jaar lang actief als instructeur.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.