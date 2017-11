Parachutist hangt drie kwartier in boom

14u35

De onfortuinlijke parachutist raakte niet gewond bij de ongewone landing.

Een vrouwelijke parachutist heeft vanmiddag zo'n drie kwartier in een boom in het Nederlandse Drenthe gehangen. De brandweer rukte uit met een hoogtewerker om de vrouw in veiligheid te brengen.