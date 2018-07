Parachutist botst met vliegtuig waaruit hij net gesprongen was: veertiger op slag dood HA

27 juli 2018

23u47

Bron: La Dépêche 0 Een parachutist is vrijdagochtend om het leven gekomen nadat hij in botsing kwam met het vliegtuig waaruit hij net was gesprongen. Dat melden Franse media.

Het tragische ongeluk had rond 10 uur plaats op 4.000 meter hoogte boven Bouloc, een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne, in het zuidwesten van het land.



Vlak nadat de 40-jarige parachutist uit het vliegtuig was gesprongen, werd hij geraakt door een vleugel van het toestel. De man was op slag dood, schrijft La Dépêche. Het levenloze lichaam werd door de hulpdiensten aangetroffen op de grond. Er wordt nog onderzocht hoe het vliegtuigje en de parachutist met elkaar in aanraking konden komen.