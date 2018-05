Papoea-Nieuw-Guinea verbiedt Facebook maand lang om impact op gebruikers te bestuderen SVM

29 mei 2018

12u21

Bron: Belga 1 Papoea-Nieuw-Guinea gaat Facebook voor een maand verbieden om de impact van de sociaalnetwerksite op de algemene bevolking te onderzoeken en "valse gebruikers" eruit te halen. Dat heeft een minister van de regering gezegd.

De regering wil tijdens het verbod onderzoeken hoe Facebook in het land gebruikt wordt, zegt minister van Communicatie Sam Basil aan de krant Post Courier. Onderzoekers zullen het gebruik van Facebook bestuderen.

Ook de mensen achter valse accounts, pornografische uploads en posts met fake en misleidend nieuws en informatie, luidt het. "Zo kunnen echte mensen die hun echte identiteit gebruiken verantwoord op de sociaalnetwerksite surfen. We moeten het misbruik van Facebook in dit land een halt toeroepen."

"Nieuw sociaal netwerk opstarten?"

Het is niet de eerste keer dat Basil zich bezorgd toont om privacy. "De regering is meegesleurd in de IT-globalisering en heeft nooit de kans gehad om de voor- en nadelen van Facebook na te gaan. We konden ook geen informatie of advies aan de gebruikers meedelen", zei hij vorige maand. "We kunnen ook kijken naar de mogelijkheid om een nieuw sociaal netwerk op te starten. Papoea-Nieuw-Guinese burgers met echte profielen."

Facebook wordt de laatste tijd door verschillende regeringen onder de loep genomen nadat bleek dat het platform de gegevens van tientallen miljoenen gebruikers had gelekt naar het Britse bedrijf Cambridge Analytica. Er is nog geen exacte datum voor de maand zonder Facebook in Papoea-Nieuw-Guinea.