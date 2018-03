Papoea-Nieuw-Guinea roept noodtoestand uit in door aardbeving getroffen gebieden IB

02 maart 2018

01u15

Bron: Belga 0 De regering van Papoea-Nieuw-Guinea heeft de noodtoestand uitgeroepen in de gebieden die getroffen zijn door de verwoestende aardbeving van maandag, die een magnitude van 7,5 had op de schaal van Richter. De aardbeving zou tientallen doden geëist hebben.

De aardbeving trof de provincies Southern Highlands, Hela, Enga en Western maandagochtend in een afgelegen en dicht bebost gebied ongeveer 560 kilometer ten noordwesten van hoofstad Port Moresby. Communicatiemiddelen werden verbroken, wegen raakten afgesneden.

"Dit is een ongeziene ramp in de regio van de hooglanden en de nodige hulp van de nationale overheid is op weg", zei premier Peter O'Neill in een verklaring. "De noodtoestand is afgekondigd om het herstel van essentiële openbare diensten te bespoedigen, zoals medische diensten, scholen, toegankelijke wegen, luchthavens, energie en communicatiediensten."

"Hulp onderweg"

De regering wees ook 140 miljoen dollar toe voor hulpoperaties, om openbare diensten te herstellen, en om de infrastructuur herop te bouwen.

Hoewel O'Neill zei dat hulp onderweg is, geven veel inwoners van de gebieden aan nog steeds geen steun ontvangen te hebben. Euralia Tagobe, die in Tari woont, de stad het dichtst bij het epicentrum, zei aan de Australische tv-zender ABC dat de bevolking daarover gefrustreerd raakt.

De regering kon het exacte aantal dodelijke slachtoffers voorlopig niet bevestigen. Hulpdiensten en provinciale autoriteiten spraken van minstens dertig doden. Provinciaal bestuurder William Bando zei dat veel slachtoffers vast kwamen te zitten in de bergen en bedolven raakten door modderstromen. Hij vermoedt zelfs vijftig doden.