Papoea-Nieuw-Guinea opgeschrikt door zware aardbeving IB

17 juli 2020

07u03

Bron: Belga 0 Papoea-Nieuw-Guinea is deze ochtend getroffen door een zware aardbeving. Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS had de schok een kracht van 6,9. Andere bronnen maken melding van een magnitude van 7,3.

Het epicentrum van de beving, die zich voordeed rond 12.50 uur plaatselijke tijd (04.50 uur Belgische tijd), lag op een diepte van 85 kilometer en situeerde zich zo'n 115 kilometer ten noorden van Kokoda, meldt de USGS.

Kort na de schok werd voor de regio een tsunamialarm afgekondigd maar dat is inmiddels al weer opgeheven. Over eventuele slachtoffers of schade is voorlopig niets bekend. Omwille van de schaarse communicatiemiddelen, het moeilijke terrein en het gebrek aan wegen duurt het in Papoea-Nieuw-Guinea soms dagen vooraleer de omvang van de impact van een natuurramp duidelijk is.

Papoea-Nieuw-Guinea bevindt zich in de zogenaamde Ring van Vuur, in de Stille Oceaan, waar regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. De Australische plaat schuift er met enkele centimeters per jaar onder de Euraziatische plaat.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.