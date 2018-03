Papoea-Nieuw-Guinea ontsnapt op nippertje aan nieuwe aardbeving kv lva

30 maart 2018

00u04

Bron: Reuters 0 Voor de zuidkust van het eiland Papoea-Nieuw-Guinea heeft zich gisteren een aardbeving voorgedaan met een kracht van 6.9 op de schaal van Richter. Dat deelt de Amerikaanse geologische dienst USGS mee. Vooralsnog zijn geen gevallen bekend van schade en slachtoffers als gevolg van de beving.

In eerste instantie was geen tsunamiwaarschuwing van kracht, maar dat werd kort daarop gecorrigeerd. Kustgebieden in een straal van 300 kilometer van het epicentrum moesten rekening houden met hogere golven. Dat gevaar is inmiddels geweken.

Papoea-Nieuw-Guinea ligt op de zogeheten Pacifische Ring van Vuur, waar verschillende tektonische platen op elkaar botsen. Het is een van de geologisch meest actieve gebieden op aarde. Eind februari werd het land ook al getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,5. Daardoor kwamen meer dan 100 mensen om het leven en raakten duizenden mensen gewond.