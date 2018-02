Papoea-Nieuw-Guinea getroffen door zware aardbeving JM

25 februari 2018

19u51

Bron: Belga 6 Op het eiland Papoea-Nieuw-Guinea heeft vandaag een zware aardbeving plaatsgevonden. De aardbeving had aan schaal van Richter van maar liefst 7,5. Er is nog geen verdere informatie over schade of slachtoffers van de aardbeving.

Papoea-Nieuw-Guinea, een eiland in de Stille Oceaan, is vandaag getroffen door een zware aardbeving van 7,5 op de schaal van Richter. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst USGS.

De beving deed zich voor op een diepte van 35 kilometer. Over schade of slachtoffers is nog niets geweten. Het is ook niet duidelijk of er een tsunamiwaarschuwing is uitgevaardigd.

Papoea-Nieuw-Guinea ligt pal op de zogenaamde Ring van Vuur, een gevoelige zone langs de kusten van de Stille Oceaan.