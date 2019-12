Papegaaienziekte vastgesteld in Oost-Nederland: “Zes gevallen in één week in één regio is opvallend veel” Redactie

16 december 2019

11u21

Bron: AD, Belga 8 De gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) in het Nederlandse Noord- en Oost-Gelderland hebben alle huisartsen in de regio gewaarschuwd om alert te zijn op de papegaaienziekte. In het gebied is de ziekte in de afgelopen week bij zes mensen vastgesteld. De papegaaienziekte ofwel psittacose moet behandeld worden met antibiotica om ernstige gevolgen te voorkomen.

In Nederland krijgen veertig tot tachtig mensen per jaar de ziekte. Zes gevallen in één week in één regio is opvallend veel, aldus de GGD.

“Er wordt op dit moment bron-, en contactonderzoek gedaan bij de patiënten, waarover we hopelijk volgende week meer weten,” zegt Erna de Vries van de GGD Noord -en Oost Nederland. De GGD wil vooral mensen waarschuwen die met vogels in contact zijn geweest. “Je kunt juist nu in dit seizoen denken dat je een griepje hebt, terwijl er misschien wel de papegaaienziekte achter zit. Dat was voor ons de reden om alarm te slaan hierover. Want een virus kun je niet behandelen en de bacterie wel.”

Opgedroogde poep

Anders dan dat de naam doet vermoeden, krijg je de papegaaienziekte niet perse van papegaaien. Mensen raken besmet door een bacterie, afkomstig van tamme of wilde vogels. Dat kunnen dus ook eenden of ganzen zijn. De papegaaienziekte is een zogenaamde zoönose, een van dier op mens overdraagbare ziekte.

De bacterie zit in poep van vogels, vogelsnot en oogvocht van vogels. Als dit opdroogt, kan het in stof terecht komen. Je raakt besmet door het inademen van dat stof, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van vogelkooien. Poep van vogels kan wel 8 maanden lang besmettelijk blijven.

Vogelshow

Mensen die besmet zijn met de ziekte kunnen elkaar niet besmetten. Bij papegaaienziekte heb je last van koorts, hoofdpijn, spierpijn, benauwdheid en hoesten. Uiteindelijk kan het een longontsteking veroorzaken. Meer dan de helft van de mensen die besmet raken zijn zo ziek dat ze moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar de ziekte is goed te behandelen.

De tijd tussen besmet raken en ziek worden is ongeveer 7 tot 14 dagen. De ziekte komt vooral voor bij mensen die veel met vogels werken of vogels als huisdier hebben. Ook mensen die op een plek komen waar veel vogels zijn, hebben een grotere kans om besmet te raken. Bijvoorbeeld bezoekers van een vogelshow. De GGD zoekt nog naar de bron van de besmetting.

Meer over GGD

gezondheid

ziekten