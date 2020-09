Papegaaien sterven na doorkomst luchtballon: 65.000 euro schadevergoeding René van der Lee

08 september 2020

11u00 0 Nederland Een Nederlandse ballonvaarder moet een papegaaienverzamelaar uit Zundert (Noord-Brabant) bijna 65.000 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank acht bewezen dat een luchtballon van het bedrijf in 2017 verantwoordelijk was voor de dood van drie papegaaien.

Volgens de man uit het aan Hoogstraten grenzende Zundert stierven de papegaaien van de stress die de te laag overkomende luchtballon had veroorzaakt. Het ging om twee hyacint-ara's en een geelnek-amazonepop. De waarde van de hyacint-ara’s is door de rechtbank begroot op 40.000 euro, die van de geelnek-amazonepop op 1.250 euro.



Omdat er na de dood van de hyacint-ara's ook geen jongen meer konden worden geboren (en verkocht), leidt dat nog tot een gevolgschade van bijna 14.000 euro. Met de juridische kosten die de man uit Zundert gemaakt heeft, leidt dat tot een schadevergoeding van 65.000 euro.

Luchtballonwedstrijd

De ballonvaarder uit Schijndel (Noord-Brabant) heeft altijd bestreden dat het zijn luchtballon was die de papegaaien de stuipen op het lijf joeg. Het Schijndelse bedrijf deed op 11 maart 2017 mee aan een wedstrijd waar veel meer luchtballons aan meededen. De rechtbank heeft na uitvoerig onderzoek vastgesteld dat het wel degelijk de Schijndelse ballon was die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de dood van de papegaaien.



De man uit Zundert, die anoniem wil blijven, zegt in een reactie dat ‘het recht heeft gezegevierd'. Dat hij niet de aanvankelijk geclaimde 113.000 euro krijgt, zegt hij niet het belangrijkste te vinden. “Ik heb hier hard voor moeten knokken, het ging me om het halen van mijn recht.”

