Papa ziet pasgeboren dochterje en bezwijkt aan kanker, weduwe vervolmaakt nu zijn bucketlist mvdb

10 februari 2020

09u57

Bron: BBC 5 De weduwe van Brett Kinloch, de Brit (31) die vorig jaar overleed aan een agressieve hersentumor drie uur nadat hij zijn pasgeboren dochtertje nog in de armen had genomen, is bezig zijn bucketlist te voltooien. Het is morgen exact een jaar geleden dat Brett overleed én dochtertje Ariya het levenslicht zag.

De Engelse leraar kreeg in 2015 het kankerverdict. Hij bleef altijd strijdvaardig en trok zich op aan het heugelijke nieuws dat zijn vrouw Nicola had meegedeeld. Brett zou voor de derde keer vader worden, opnieuw van een dochtertje. De zwangerschap verliep voorspoedig en Brett, fel verzwakt, stond Nicola zo goed mogelijk bij. Net op het moment dat Nicola moest bevallen, werd zijn toestand kritiek. De hoogzwangere vrouw kwam op de kraamafdeling terecht, terwijl haar echtgenoot naar een ander hospitaal dertig kilometer verder was overgebracht.

Dochtertje Ariya kwam zonder problemen ter wereld. Nicola nam het besluit om zo snel mogelijk het ziekenhuis te verlaten zodat Brett hun kersverse dochtertje nog in de armen kon sluiten. Haar opzet lukte. Brett kon het baby’tje nog over haar haartjes wrijven. Hij bezweek drie uur later. Het voorval dook op in ‘Stand Up to Cancer’, de Britse evenknie van ‘Kom Op Tegen Kanker’, en ontroerde massaal kijkers. Een maand na het overlijden hadden lezers via crowdfunding al meer dan 20.000 pond voor het gezin opgehaald.

Weduwe Nicola (32) heeft nu het plan opgevat om de bucketlist van Brett verder te vervolmaken. Ze bezocht met baby Ariya en oudere dochtertjes Freya (5) en Ella (2) al Australië. Een vakantie down under was een van de levensdromen die Brett op 21-jarige leeftijd had neergeschreven. Nicola’s ouders vergezelden haar. Bretts nabestaanden maakten een boottochtje voor het wereldberoemde Opera House in Sydney, aanschouwden natuurmonument Ayers Rock en reisden naar het Great Barrier Reef.

Skydiven

De vakantie bleek ook het uitgelezen moment om een ander item op de lijst weg te strepen: skydiven. Een duosprong was voor de lerares lichamelijke opvoeding “niet bepaald een prioriteit, maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, het was een schitterende ervaring”, verklaarde ze tegenover de BBC. Nicola wil volgend jaar ook de marathon van Londen uitlopen. “Brett begeleidt ons nog steeds en inspireert ons om nieuwe ervaringen toe te voegen”, besluit ze.