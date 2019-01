Papa van peuter in Spaanse put: “Ik wou dat ik daar beneden zat, en jij hier boven bij je mama” Redactie

16 januari 2019

15u39

Bron: La Vanguardia, El Pais, Diario Sur 0 In de smalle put, waar de Spaanse peuter Julen zondagnamiddag in viel tijdens een wandeling met zijn ouders, zijn haren en andere “biologische sporen” van de tweejarige aangetroffen. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Zo is de vraag of de jongen wel degelijk in de put is gevallen positief beantwoord. Vraag blijft of het kind nog in leven is. En of de reddingswerkers, die twee gaten boren, het kind in leven zullen aantreffen. De vader, die vorig jaar een oudere zoon aan een hartaanval verloor, legde een emotionele getuigenis af: “Was ik maar in die put gevallen en was jij hier maar veilig bij je mama. Ik hoop dat je broertje je beschermt.”

“We hebben nu wetenschappelijk bewijs dat de peuter in die put zit”, verklaarde María Gámez, woordvoerster van de Andalusische autoriteiten. Julen raakte vermist tijdens een familie-uitstap op een rotsachtig perceel van de familie in Totalán, een bergdorpje in de provincie Málaga. Een nichtje van het kind verklaarde dat ze de peuter plots in de grond zag verdwijnen, de armpjes omhoog. Ook papa Jose Rosello zag zijn kind in de put vallen en hoorde het even huilen. Eerder werd in Spaanse media getwijfeld of Julen wel in de put was gevallen.

Hulpverleners kunnen niet afdalen in de 110 meter diepe put, die werd geboord om naar water te zoeken, omdat die een diameter van slechts 25 tot 30 centimeter heeft.

Alle hoop gevestigd op luchtbel

De autoriteiten in Andalusië meldden gisteren dat twee tunnels worden gegraven om bij de jongen te komen: één parallel met de schacht waar het kind in viel, en één diagonaal richting de bodem van de put. Dat werk zou zeker twee dagen duren. Naast 100 reddingswerkers zijn ook een reddingsbrigade gespecialiseerd in mijnbouw uit Asturië ingeschakeld en specialisten van een Zweeds bedrijf dat in 2010 na twee maanden nog 33 mijnwerkers uit een Chileense mijn redde. Alle hoop om Julen levend terug te vinden, is gevestigd op een luchtbel op de bodem van de put.

De ouders van Julen, wiens toen driejarig zoontje Oliver in 2017 tijdens een strandwandeling aan een hartaanval overleed, overnachten in hun wagen vlak bij de put. Verscheurd door twijfel en verdriet. “Ik wou dat ik het was die daar begraven lag en dat hij hier boven was bij zijn moeder”, verklaarde papa Jose aan de krant Diario Sur. Hij ontkent ook dat het kind de stenen verwijderde die het gat van de put bedekten. “De stenen waren niet goed geplaatst, mijn zoontje gleed er tussen. Hij weegt slechts 11 kilo, hij is heel smal. Ik hoorde mijn zoontje huilen in de put, maar een halve minuut later hoorde ik niets meer.”

De persoon die de put boorde, houdt vol dat hij die heeft afgedekt met een grote steen, zoals de wet het voorschrijft. Maar de vader van Julen zegt dat niemand een steen heeft verwijderd en dat het gat was bedekt met slecht geplaatste stenen. “Julen stapte erop en viel”, zegt Jose Rosello. Volgens de krant El País ligt de put op een perceel van de familie, was het gat onbeschermd en was er geen signalering. De plek van het onheil ligt vlak bij de hunnebedden van de Cerro de la Corona, een toeristische trekpleister