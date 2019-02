Papa van James Bulger wil levenslange anonimiteit moordenaar Jon Venables laten opheffen Joeri Vlemings

28 februari 2019

07u56

Bron: BBC, Independent 3 Ralph Bulger, papa van de kleine James die in 1993 brutaal vermoord werd door twee tieners, wil de levenslange anonimiteit van een van de moordenaars, Jon Venables, laten opheffen. Bulgers advocaat vindt dat de gemeenschap nu niet kan controleren in welke mate de staat Venables in het oog houdt. Dat gebeurt volgens hem niet altijd naar behoren. Venables moest vorig jaar opnieuw de cel in toen hij al voor de tweede keer veroordeeld werd voor kinderporno.

Samen met zijn broer Jimmy eist Ralph Bulger inzage voor de burgers in het nieuwe leven dat kindermoordenaar Jon Venables na zijn vrijlating in 2001 van de Britse staat kreeg. Ze eisen dat er informatie openbaar kan worden gemaakt die volgens hen “algemene kennis” is. Ralph Bulger zegt dat er iets “misging” toen Venables vorig jaar in februari opnieuw veroordeeld werd voor het bezit van kinderporno en van een “ziekelijke” handleiding voor pedofielen. Venables kreeg drie jaar en vier maanden en zit dus weer in de cel.

In 1993 lokten twee tienjarigen, Jon Venables en Robert Thompson, de tweejarige James Bulger weg uit een winkelcentrum. Ze folterden de peuter en vermoordden hem ergens aan een spoorweg, waar ze het ventje dood achterlieten. De tieners werden veroordeeld maar kwamen al in 2001 vrij onder voorwaarden. De moordenaars kregen van de Britse autoriteiten een nieuwe identiteit en levenslange anonimiteit om hen te beschermen. In het geval van Venables willen Ralph en Jimmy Bulger die anonimiteit nu opgeheven zien. Ze trokken daarvoor naar het hooggerechtshof in Londen. De mama van James, Denise Fergus, diende geen klacht in.

De advocaat van Ralph en Jimmy Bulger, Robin Makin, zei dat er “geen lessen getrokken zijn”. Hij wees erop dat de afschuwelijke moord op James Bulger ook seksueel getint was. “Dit is ongezien”, zei Makin. “Het gaat om een kindermoordenaar die als volwassene twee verschillende en ernstige seksuele misdrijven pleegde en zeker een gevaar voor de maatschappij vormt”. In 2010 moest Venables ook al opnieuw twee jaar de cel in voor kinderporno. Toen vroeg Denise Fergus om de anonimiteit van de crimineel op te heffen. Venables was ook betrokken bij een dronken vechtpartij, werd betrapt op cocaïnebezit en zou zelf meermaals zijn ware identiteit prijsgegeven hebben.

Er circuleren op internet wel geruchten over het nieuwe leven van Jon Venables, maar wie iets vrijgeeft dat kan leiden tot de bekendmaking van de nieuwe identiteit van de moordenaar riskeert vervolging. Dat is ook al meermaals gebeurd, met vaak voorwaardelijke gevangenisstraffen als gevolg.