Papa straft dochter (16) door gsm af te nemen: ze belt politie wegens diefstal HR

15 januari 2019

18u00

Bron: ABC Detroit 0 Een 16-jarige meisje uit het Amerikaanse Ohio heeft de politie ingeschakeld nadat haar vader haar gsm in beslag had genomen. Ze beschuldigde hem van diefstal.

De tiener belde zaterdagmiddag naar de politie om een diefstal te melden, waarop de agenten ter plaatse kwamen. Daar kregen ze van het meisje te horen dat haar vader haar gsm gestolen had. Al snel bleek echter dat de papa de gsm gewoon had weggelegd om het meisje te straffen.

Toch bleef de tiener volhouden dat het om diefstal ging. “Ze vond dat ze recht had op haar gsm”, aldus de politie. “We moesten haar uitleggen dat, zolang ze geen 18 jaar is, het een ‘voorrecht’ is om een gsm te gebruiken, en niet iets waar ze zomaar recht op heeft.”

Als tip kreeg ze nog mee dat ze best de regels van haar vader kon volgen, als ze haar gsm nog terug wilde krijgen. Of ze intussen haar mobiele telefoon al terugheeft, is niet bekend.

