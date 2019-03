Papa’s lieveling en kroonprins van de jihad: wie is Hamza bin Laden? AW

01 maart 2019

15u37 1 De Verenigde Staten loven een beloning van maar liefst één miljoen dollar uit voor de jongste zoon van Osama bin Laden, oprichter van de islamitische terreurorganisatie al-Qaida. Bin Laden senior had echter twintig kinderen, waarom is net de jongste dan zoveel geld waard?

Hamza bin Laden is de jongste mannelijke telg van de bin Laden-familie. Hij is het product van Osama bin Laden en diens derde echtgenote Khairiah Sabar, en zou al snel de grote trots van zijn vader worden. De jongen speelde niet met speelgoedauto’s, legoblokken of een voetbal, Hamzo pakte het veel grootser aan. Zo zijn er videobeelden waarop de “kroonprins van de jihad” reeds op 10-jarige leeftijd paradeert met een AK-47, een automatische Kalasjnikov die zo'n vijf kilogram weegt en bijna een meter lang is.

Filmster

Enkele maanden na de aanslag op de WTC-torens verspreidde al-Qaida dan weer propagandamateriaal van kinderen die aan het spelen zijn met het wrak van een Amerikaanse helikopter die werd neergehaald door de terreurbeweging. Het hoofdpersonage van de video was wederom kleine Hamza bin Laden. In 2004 werden er nogmaals beelden vrijgegeven waarop een 15-jarige snotneus enkele (jongere) kinderen instructies geeft. Drie minuten lang benadrukt hij het belang van de “heilige oorlog” die al-Qaida voert.



Enkele jaren later zou Hamza overgaan tot actie. In 2008, drie jaar voor de dood van zijn vader, beschuldigt de voormalige premier van Pakistan Benazir Bhutto Hamza ervan moordplannen tegen haar te beramen. Er woedde op dat moment immers een hevige strijd tussen Afghanistan en Pakistan.

Militaire operatie

Al was Hamza niet de enige zoon van Osama bin Laden, zijn moeder zou geen andere kinderen van zijn vader krijgen. Hij had wel negentien halfbroers en -zusjes van wie er reeds drie zijn overleden. Onder hen ook zijn twee jongste halfbroers. Zij stierven in 2011 aan vaders zijde tijdens de militaire operatie van Navy SEALs.

Hamza zou er ook bij zijn geweest, maar Osama’s lieveling overleefde de terreuractie wel. Amper 22 jaar oud maar grofgebekt, waarschuwde de jonge bin Laden dat de wereld zou boeten voor de dood van zijn vader. “Tegen Amerikanen vechten is de basis van ons geloof”, aldus Hamza bin Laden. Door zijn felle uitspraken groeide binnen terreurbeweging al-Qaida al snel het ontzag voor de jonge bin Laden.

(Lees verder onder de foto)

Comeback

Na de dood van zijn vader, hield Hamza zich een tijdje stil. Ayman al-Zawahiri werd de nieuwe leider van al-Qaida, al had hij helemaal niet zoveel charisma als Hamza. Intussen trouwde de kroonprins met de dochter van Mohammed Atta, de vermoedelijke aanvoerder van de terroristen die in 2001 de aanslag op de WTC-torens pleegde.

In 2015 laat de gedoodverfde opvolger van zijn vader terug van zich horen, via audioboodschappen waarin hij moslims oproept om “de VS en westerse bondgenoten” aan te vallen. Twee jaar later, nadat het kalifaat van Islamitische Staat (IS) - die andere islamitische terreurbeweging - dreigde in te storten, trad Hamza publiekelijk naar voren. Al-Qaida werkte aan een comeback en speelde de kroonprins uit als grootste troef. “Vanwege zijn afkomst en zijn geschiedenis, maar ook vanwege zijn charisma en kennis van de islam”, aldus arabist en islamoloog Halim el Madkouri. “Hamza is een gedroomde leider voor de organisatie.”

Om diezelfde reden plakt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een prijs op het hoofd van Hamza. De VS menen immers dat bin Laden een “opkomende leider” van de islamitische groepering is en Ayman al-Zawahiri spoedig zal vervangen. Wie bin Laden “identificeert of lokaliseert in eender welk land” krijgt dus een beloning van één miljoen dollar.