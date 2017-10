Papa maakt pannenkoek voor dochter (9). Ze sterft na één hap avh

Bron: Daily Mirror; Daily Mail 0 Twitter/@DailyMirror Vinod Tikoo uit Londen had een pannenkoek gemaakt voor zijn 9-jarige dochter Nainika, maar al na één hap zakte het meisje in elkaar. Ze werd nog in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd, maar vijf dagen later werd Nainika van de beademing gehaald. Een heftige allergische reactie werd het meisje fataal.

Nainika had op 20 mei vorig jaar slechts één hap genomen van de pannenkoek die haar papa voor haar had klaargemaakt, maar die werd haar fataal. Vader Vinod probeerde haar nog te reanimeren terwijl hij in paniek de hulpdiensten en zijn vrouw Lakshmi belde. Toen de ambulance aankwam, zag het meisje al blauw.

Hersenschade

"Toen ik thuiskwam, zag ik mijn dochter op de vloer liggen. Haar kleren waren uit en ze zag blauw. Spoedartsen probeerden haar te reanimeren", vertelt Lakshmi (37), de moeder van het meisje. In het ziekenhuis kregen de dokters het hart van Nainika weer aan de praat, maar ze had onherstelbare hersenschade opgelopen door een gebrek aan zuurstof.

Laatste kus

Twee dagen later werd Nainika hersendood verklaard. En nog eens drie dagen later namen haar ouders de hartverscheurende beslissing om haar van de beademing te halen. Ze gaven hun dochter nog een laatste kus en knuffel voor ze stierf.

Zuivelallergie

Nainika kampte al haar hele leven met verschillende allergieën. Ze had naast een zuivelallergie ook een soja- en eierallergie, maar geen enkele arts had haar als 'hoog risicogeval' bestempeld. Al die ingrediënten werden steevast uit haar dieet geschrapt, maar toch moet er iets in de pannenkoek hebben gezeten waaraan Nainika zwaar allergisch was. "We hadden geen zuivelproducten in huis. We zitten met zo veel vragen", zegt Vinod.

Waarschuwen

Vinod en Lakshmi willen andere ouders nu waarschuwen voor de gevaren van allergieën. "Wij zijn gewoon ouders, we zijn geen experts. Met wat meer kennis over allergieën kunnen we levens redden", klinkt het. De ouders hebben een crowdfundingpagina opgericht ten voordele van onderzoek naar allergieën. In één uur werd al meer dan 2.000 euro opgehaald en ondertussen staat de teller op meer dan 15.000 euro.

