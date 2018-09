Papa en drie kindjes komen om bij kajakongeval op Lake Superior, mama overleeft als enige jv

01 september 2018

21u42

Bron: Fox News 0 Cari Mews (29) heeft als enige van haar gezin een vreselijk drama op Lake Superior in overleefd. Haar man Erik Fryman (39) en hun drie kindjes - Kyra (9), Annaliese (5) en Jansen (3) - kwamen om bij een ongeval met hun kajak op het enorme zoetwatermeer.

Het gezin uit Loyal in Wisconsin was donderdag in een vier meter lange kajak aan het varen, toen het noodlot toesloeg. Ze droegen alle vijf een zwemvest, maar enkel de moeder kon worden gered, nadat de boot water had gemaakt nabij Bayfield in Wisconsin. Hulpverleners konden haar nabij Michigan Island pas na enkele uren uit het koude water van amper 15 graden Celsius halen.

Cari Mews had haar zus Bobi Jo de boodschap "911, Michigan Island" kunnen sms'en. Bobi Jo wist dat het gezin was gaan kajakken en belde de politie. Maar ze las de sms pas vier uur na verzending. Het duurde zo lang dat het bericht doorkwam om Cari geen ontvangst had in het water.