Panne legt verkeer plat in een van de drukste treinstations van Parijs

TMA

19u21

Bron: belga

AFP

In het treinstation Paris-Montparnasse, een van de drukste stations in Parijs, heeft een informaticabug het treinverkeer volledig lamgelegd. Dat heeft treinmaatschappij SNCF gemeld. De panne begon rond 13.30 uur en zorgde voor heel wat chaos en drukte in de stationshal.