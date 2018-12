Paniek op luchthaven Parijs door mannen met luchtdrukpistolen Redactie

26 december 2018

11u52

Bron: AD.nl, Belga 0 Twee passagiers die bezig waren met luchtdrukwapens hebben vanochtend voor paniek gezorgd op de Parijse luchthaven Roissy-Charles de Gaulle.

Volgens Franse media werd om 8.30 uur alarm geslagen nadat een reiziger had gemeld dat “er twee mannen op de luchthaven waren die geen Frans spraken en bezig waren met een wapen in een hoes”. Er brak paniek uit in Terminal 2 toen anderen daar lucht van kregen. De passagiers in de terminal werden geëvacueerd en er werd een veiligheidszone afgebakend.

Volgens de politie werden de beide mannen kort daarna zonder problemen opgepakt door de speciale antiterreureenheid van de Franse grenspolitie. Ze begrepen zelf niet wat er aan de hand was. Niemand werd bedreigd, preciseert een politiebron



Naar verluidt ging het uiteindelijk om luchtdrukpistolen. Die namaakwapens zien er levensecht uit, maar kunnen enkel plastic bolletjes afvuren. Later moest de explosievenopruimingsdienst er nog aan te pas komen, omdat iemand in de paniek zijn koffer onbeheerd had achtergelaten.

Na een tijdelijke onderbreking werd het vliegverkeer om 9.15 uur weer hervat.