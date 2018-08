Paniek: meisje komt vast te zitten in roltrap in China

GVS

13 augustus 2018

08u21

Bron: VTM Nieuws

0

In China hebben een meisje en haar moeder de schrik van hun leven beleefd. Het meisje raakte er vast in een roltrap. Ze stapte in een gat omdat één trede was losgekomen. Iemand kon gelukkig de noodknop indrukken. De hulpdiensten hebben het meisje bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.