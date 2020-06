Paniek langs Nederlandse snelweg: vrouw rijdt met brandende auto naar tankstation Redactie

08 juni 2020

13u13

Bron: AD.nl 0 De bestuurster van een brandende auto heeft vanochtend op de snelweg A1 bij het Nederlandse Holten in paniek geprobeerd het nabijgelegen tankstation te bereiken. De medewerkers kregen de schrik van hun leven.

De auto vatte vlam op parkeerplaats Struik, net voor het tankstation. De medewerkers van het tankstation zagen tot hun grote schrik dat het rokende vehikel hun kant op kwam rijden.

Actie

De bestuurster was in paniek en koos voor de afslag richting het tankstation, waar onmiddellijk actie werd ondernomen. Een medewerker drukte op de noodknop waarmee alle pompinstallaties worden uitgeschakeld. Ook de brandstoftoevoer werd meteen onderbroken.



Met poederblussers van het tankstation werd geprobeerd de brand in de auto van de vrouw te blussen, maar dat bleek lastig. Door snel ingrijpen van de brandweer kon uiteindelijk worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar het tankstation. Het voorste deel van de auto is volledig uitgebrand.

Trots

Stationsmanager Bert Wessels zegt ‘ontzettend trots’ te zijn op de medewerkers: “Ze hebben snel en adequaat gehandeld. Nog voor de rokende auto stilstond, is de noodknop ingedrukt en de brandweer gebeld. Vervolgens zijn ze met brandblussers naar de auto gegaan. De brandweer was er binnen tien minuten. Zo was alles snel onder controle.”

Er is geen gevaar voor de omgeving of het tankstation geweest, aldus Wendy Franke, woordvoerder van de brandweer in Twente. “Het was een relatief kleine brand en er is kordaat opgetreden door het pomppersoneel. De auto stond vlak bij een dieselpomp, maar die was direct uitgeschakeld.‘’

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De parkeerplaats Struik en het tankstation zijn enige tijd afgesloten geweest vanwege het incident.