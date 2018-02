Paniek in Mexico na diefstal nucleair apparaat: "Er kan een gevaarlijke bom gemaakt worden" Jolien Meremans

10 februari 2018

19u08

Bron: RT 4 De diefstal van een nucleair apparaat in Mexico zorgt voor heel wat ophef. Het apparaat bevat radioactief materiaal waarmee terroristen grote schade kunnen aanrichten. Er zijn inmiddels al zeven staten gewaarschuwd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Mexico heeft in zeven staten een waarschuwing rondgestuurd nadat er ontdekt werd dat een radioactief apparaat gestolen was.

Het apparaat in kwestie is een nucleaire densimeter dat door ingenieurs gebruikt wordt om de dichtheid te meten. Het apparaat bevat radioactief materiaal en nu groeit de angst voor een “gevaarlijke bom” die uit dergelijk materiaal gevormd kan worden.

De diefstal van het apparaat vond op donderdagochtend plaats in de stad León in de deelstaat Guanajuata. Het werd gestolen uit een voertuig van een ingenieursbureau. De nationale coördinatie van civiele bescherming waarschuwde dat het materiaal in het apparaat zeer gevaarlijk is als het uit de verpakking wordt verwijderd.

Evenals Guanajuata waarschuwde het ministerie ook de staten Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes en Zacatecas. De nationale coördinator van de civiele bescherming, Luis Felipe Puente, tweette een foto om te tonen hoe het apparaat eruit ziet.

⚠️ Se activa Alerta por robo de #FuenteRadioactiva en #Guanajuato https://t.co/c0ppbx2bTZ pic.twitter.com/TyN8buJ0n8 Luis Felipe Puente(@ LUISFELIPE_P) link