Paniek in Kansas City: politie rijdt auto klem die op toeschouwers Super Bowl-parade afstevent TT

05 februari 2020

17u59

Bron: Reuters 0 Een bestuurder is vanmiddag opgepakt in Kansas City, Missouri, nadat hij door een afsluiting reed en aan hoge snelheid op de toeschouwers van de viering voor de Super Bowl-winnaars Kansas City Chiefs leek te willen inrijden. De politie kon de man klemrijden en arresteren, er vielen uiteindelijk geen gewonden.

Het incident gebeurde om 8 uur lokale tijd (15 uur Belgische tijd). Een bestuurder reed door de afsluiting van het parcours van de parade die de Kansas City Chiefs later vandaag zullen houden in de stad. De American football-ploeg won zondag de Super Bowl.

De politie, die sowieso massaal aanwezig was in het stadscentrum, zette meteen de achtervolging in om de bestuurder tegen te houden vooraleer er slachtoffers zouden vallen. Een agent kon een spijkermat uitrollen waardoor twee banden van de auto lek sloegen, maar de bestuurder reed gewoon door. Toen hij aan hoge snelheid op een groep toeschouwers afstevende, kon een politieauto het voertuig uiteindelijk achteraan aantikken, zodat hij slipte. Twee andere politieauto’s reden de bestuurder daarna meteen klem.

Er vielen bij het incident geen gewonden, zegt de politie. Twee mannen werden gearresteerd, en in de auto werden geen wapens aangetroffen. De politie gaat voorlopig niet uit van terrorisme, maar wat het motief van de bestuurder dan wel was, is voorlopig niet duidelijk.