Paniek in Duitse metro: peuter in kinderwagen meters meegesleurd David van der Heeden

20u35

Bron: AD.nl 0 Thinkstock Illustratiebeeld. Schokkende taferelen in een metrostation in de Duitse stad Essen. Een kind in een buggy werd meters meegesleurd door een vertrekkend treinstel. Aan het einde van het perron knalde de kinderwagen tegen een hekje, waarbij de peuter uit de buggy werd geslingerd.

Op het station Altenesse Mitte wilde een moeder met haar tweejarige peuter in de metro stappen. Plotseling gingen de deuren van de metrotrein dicht, waardoor een van de wieltjes van de buggy tussen de rand van het perron en de metro klem kwam te zitten. Toen de metro optrok, werd de wandelwagen met daarin het kind over het perron gesleept. Aan het eind van het platform raakte de buggy een hekje en werd het kind gelanceerd. Kinderwagen en peuter belandden daarbij op het baanvak, zo melden Duitse nieuwssites. De tweejarige werd naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek, maar hield niets noemenswaardigs aan de val over.

Hoe de metro kon vertrekken zonder dat er blijkbaar een alarmsignaal klonk, is de vraag. De politie onderzoekt het incident, zo meldt een woordvoerder. Door het ongeluk liep het metroverkeer wat vertraging op.