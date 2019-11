Paniek in circustent in Hyde Park na val acrobate van 3,5 meter hoogte jv

25 november 2019

14u01

Bron: The Sun 0 De 35-jarige acrobate Jackie Armstrong gleed plots uit haar harnas op Winter Wonderland in het Londense Hyde Park. “Het was vreselijk”, zei een getuige aan de Britse tabloid The Sun. “Ik dacht dat het deel uitmaakte van de act maar toen ze niet meer rechtkwam, wist ik dat er iets mis was.”

Het ongeval vond gisteravond plaats tijdens de Zippos Christmas Circuit Show van 18 uur in Hyde Park in Londen. Jackie Armstrong glipte uit haar harnas en viel zo’n 3,5 meter naar beneden. De toeschouwers - onder wie heel wat kinderen op de eerste rij - schreeuwden en moesten even later de tent verlaten.

Aanwezigen die op Armstrong afrenden, riepen om assistentie van hulpverleners. Het slachtoffer, een Britse acrobate met tien jaar ervaring, kreeg de eerste zorgen ter plaatse toegediend en werd dan overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand op dit moment is niet bekend.