Paniek in Canadees vliegtuig: man (29) maakt selfie en schreeuwt dat hij het coronavirus heeft AW

04 februari 2020

17u51

Bron: AD.nl 2 In een vliegtuig dat van Canada op weg was naar Jamaica is gisteren grote paniek uitgebroken nadat een passagier plots aankondigde dat hij het coronavirus had opgelopen. De piloot durfde niet verder te vliegen en besloot terug te keren naar Canada.

Het incident gebeurde gisteren tijdens een vlucht van Toronto naar Montego Bay, de tweede stad van Jamaica. Een Canadese man veroorzaakte onrust nadat hij opeens opstond en beweerde dat hij in China was geweest. Daar zou hij het virus hebben opgelopen, meldt de Canadese politie in een verklaring.

Julie-Anne Broderick, een passagier in het vliegtuig, verklaarde dat de onruststoker eerst een selfie maakte en vervolgens aankondigde dat hij in China besmet was geraakt. “De stewardessen kwamen er toen aan, gaven hem een ​​masker en handschoenen en vertelden hem dat hij naar de achterkant van het vliegtuig moest lopen”, vertelde Broderick tegen tv-zender Canadian Broadcasting Corp.

Serieus

De stewardessen namen de melding van de man zeer serieus. Via de intercom werden de passagiers gerustgesteld, vervolgens werden alle protocollen voor infectieziektes aan boord opgevolgd. Uiteindelijk bleek de passagier, een 29-jarige man uit Tornhill (Ontario), helemaal niet besmet. Hij werd op het vliegveld in Toronto gearresteerd en aangeklaagd voor verstoring van de openbare orde.

WestJet Airlines verontschuldigde zich voor de 243 passagiers. Twee vluchten werden vanwege het incident geannuleerd. WestJet beloofde vandaag een extra vlucht naar Jamaica toe te zullen voegen. De Canadees is inmiddels weer op vrije voeten en moet zich op 9 maart verantwoorden.