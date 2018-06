Paniek door traangasgranaat in club: 17 feestvierders doodgetrappeld HA

16 juni 2018

18u09

Bron: AFP 3 Zeventien mensen, onder wie acht minderjarigen, zijn deze ochtend omgekomen nadat er in een club in Caracas paniek was uitgebroken. Dat heeft de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken en Justitie, Nestor Reverol, meegedeeld.

De paniek ontstond na een ruzie waarbij iemand een traangasgranaat had gegooid. "In de vroegere ochtenduren was ruzie ontstaan waarbij een van de betrokkenen met een traangasgranaat gooide. Daarop brak er paniek uit onder de 500 bezoekers, die allen zo snel mogelijk naar buiten wilden. Zeventien van hen zijn in het gedrum doodgetrappeld", verklaarde Reverol op televisie. Onder de doden zijn ook acht minderjarigen.

De slachtoffers zijn omgekomen door verstikking en verschillende soorten letsels, aldus de autoriteiten.

Het drama gebeurde tijdens een feest voor de diplomering van jonge middelbare scholieren in de wijk El Paraiso in het westen van de Venezolaanse hoofdstad. De minister verklaarde dat zeven personen zijn gearresteerd, onder wie twee minderjarigen, waarvan één de traangasgranaat zou gegooid hebben. De verantwoordelijke van de feestzaal werd eveneens opgepakt omdat hij "geen maatregelen had genomen om te voorkomen dat er vuurwapens of munitie werden binnengesmokkeld in een openbare plaats", aldus nog Reverol.

